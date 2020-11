Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une idée pour attirer Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo fait actuellement couler beaucoup d’encre en Italie, le PSG aurait déjà dressé un plan XXL pour tenter de rafler la mise avec la star portugaise de la Juventus.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, en 2011, les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont cesse d’être évoqués pour le club de la capitale. L’attaquant portugais de la Juventus, dont le contrat court jusqu’en juin 2022, refait d’ailleurs plus que jamais surface puisqu’il se dit en Italie que CR7 envisagerait de changer d’air lors du prochain mercato estival. Le PSG ferait d’ailleurs partie des prétendants crédibles, et le Qatar pourrait jouer un rôle-clé dans ce dossier…

CR7 attiré au PSG… grâce au Mondial au Qatar ?

Comme l’a révélé Le Corriere dello Sport jeudi, les hautes instances du PSG depuis le Qatar envisageraient de faire une proposition assez particulière à Cristiano Ronaldo en lui soumettant contrat annexe, en plus de celui de joueur, avec un rôle d’ambassadeur pour le Mondial 2022 qui se déroulera sur leur terre. Un procédé qui avait d’ailleurs déjà été utilisé par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en 2017 avec Neymar…