Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Di Maria pourrait être…

Publié le 13 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Angel Di Maria ne sait pas encore s’il sera ou non prolongé par Leonardo. Et l’Inter Milan, bien conscient de la situation, serait déjà disposé à l’accueillir…

« Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club », expliquait récemment Angel Di Maria au micro de Canal +, lançant ainsi un nouvel appel du pied à la direction du PSG pour prolonger son contrat qui prendra fin en juin prochain. Mais en attendant, Di Maria ne voit rien venir, et un grand club étranger souhaiterait en profiter pour le recruter libre en 2021.

L’Inter se positionne sur Di Maria