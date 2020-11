Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Pochettino !

Publié le 13 novembre 2020 à 1h45 par A.M.

Bien qu'il ait été licencié par Tottenham il y a plus d'un an, une clause empêchait Mauricio Pochettino de s'engager librement avec son nouveau club. Mais cette clause a expiré.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en 2018 pour succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel semble clairement en bout de course. En effet, son contrat prend fin en juin prochain et aucune prolongation n'est envisageable. Il faut dire qu'entre ses relations avec Leonardo et les résultats décevants en Ligue des Champions depuis le début de saison, le technicien allemand n'a plus beaucoup d'atouts en sa faveur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un départ dans les prochaines semaines est même envisagé. Dans cette optique, plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder à savoir Thiago Motta, Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino.

Pochettino n'était pas totalement libre...