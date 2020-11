Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Leonardo s'attaquera à Haaland !

Publié le 12 novembre 2020 à 21h15 par D.M.

En cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait tenter de s’attacher les services d’Erling Braut Haaland, qui brille au Borussia Dortmund.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait de grandes chances de quitter le club parisien lors du mercato estival. L’attaquant français serait réticent à prolonger son contrat, malgré l’envie de Leonardo de le conserver. Une situation qui pourrait profiter au Real Madrid qui espère, depuis plusieurs années, mettre la main sur Kylian Mbappé et qui compte revenir à la charge l’été prochain. Un coup dur pour le PSG qui pourrait perdre à la fin de la saison l’international français, mais aussi Moïse Kean qui devrait retourner à Everton. Pour renforcer le secteur offensif, Leonardo aurait plus d’un tour dans son sac et serait prêt à attirer l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète football.

Haaland pour remplacer Mbappé ?