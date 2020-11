Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dégage pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 12 novembre 2020 à 20h45 par D.M.

Contrairement à Neymar, Kylian Mbappé aurait de grandes chances de quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid est annoncé comme le prétendant le plus sérieux.

« Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », a déclaré Leonardo le 10 novembre au sujet de l’avenir de plusieurs joueurs dont Kylian Mbappé. Ce n’est un secret pour personne, le joueur français figure, depuis plusieurs années, sur les tablettes du Real Madrid et devrait jouer un rôle majeur lors du prochain mercato estival. Mais comme l’a fait savoir le directeur sportif du PSG, le club parisien compte faire tout son possible pour tenter de conserver l’attaquant dans son effectif. Alors que Neymar serait prêt à poursuivre sa carrière à Paris, Kylian Mbappé se dirigerait toutefois vers un départ dans les prochains mois.

La tendance serait à un départ de Mbappé l’été prochain