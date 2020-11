Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Motta interpelle Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 12 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Malgré les rumeurs de départ incessantes concernant Kylian Mbappé, Alessandro Canovi ne pense pas qu'il soit possible qu'un club puisse s'offrir l'attaquant du PSG l'été prochain.

Depuis de nombreux mois, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité. Et pour cause, l'attaquant français est le grand objectif du Real Madrid. D'autre part, il n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG qui arrive à échéance en juin 2022 ce qui laisse planer sur l'avenir de l'ancien Monégasque à court terme. S'il n'étend pas son bail à Paris, un départ l'été prochain sera inévitable sous peine de le voir partir libre un an plus tard. Alessandro Canovi, agent de Thiago Motta notamment, exprime sa volonté de voir rester Kylian Mbappé.

«J'aime beaucoup le projet du PSG, j'espère qu'il y restera»