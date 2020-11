Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery évoque un départ de Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 12 novembre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisage de prolonger Neymar et Kylian Mbappé au plus vite, Unai Emery explique qu’il aimerait bien voir ses anciens protégés rejoindre le championnat espagnol.

« Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait récemment Leonardo au micro de PSG TV, annonçant donc qu’il avait amorcé des discussions pour tenter de prolonger notamment Neymar et Kylian Mbappé dont les contrats courent jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Mais ces dossiers sont encore loin d’être bouclés, et Unai Emery affiche d’ailleurs un autre souhait pour ses deux anciens joueurs…

« J’aimerais voir les meilleurs en Espagne »