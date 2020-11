Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Motta en rajoute une couche pour la succession de Tuchel !

Publié le 12 novembre 2020 à 7h45 par B.C.

Alors que Thiago Motta n'a pas caché son envie de prendre un jour les rênes du PSG, son agent en a rajouté une couche ce mercredi.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel se rapproche de la sortie. Si Leonardo a affirmé ce mardi que l'Allemand ne serait pas remercié dans les prochaines semaines et qu'aucun entraîneur n'avait été contacté par le PSG, il semble difficile d'imaginer l'Allemand prolonger son bail tant ses relations avec son directeur sportif sont froides. Ainsi, un nouvel entraîneur pourrait débarquer au PSG l'été prochain, et le nom de Thiago Motta revient avec insistance. Invité de l'émission Comme Jamais diffusée lundi soir sur RMC Sport , l'ancien milieu italien n'a pas fermé la porte à un retour dans la capitale en avouant espérer « un jour redonner la confiance que les supporters du PSG » lui avaient donnée. Interrogé par CalcioMercato.it ce mercredi, son agent en a dit plus sur ses plans.

« Il a reçu des offres européennes et non européennes mais il attend le bon projet »