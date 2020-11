Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déjà déclarée pour Cristiano Ronaldo

Publié le 12 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

La presse italienne ne cesse d’affirmer ces derniers temps que le PSG formulerait un intérêt pour Cristiano Ronaldo. Le club de la capitale ne serait cependant pas le seul à être dans ce cas de figure.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo est particulièrement lié au PSG ces derniers temps, Leonardo a été contraint de mettre les choses au clair concernant ce dossier. Mardi, au cours d’un live Facebook diffusé sur la page officielle du club de la capitale, le directeur sportif a assuré que le PSG était certes l’un des seuls clubs à être dans la capacité à assumer une telle opération, néanmoins, elle ne serait pas d’actualité au vu de la situation économique actuelle. Et ce dossier ne ferait que de se corser.

Des retrouvailles entre Manchester United et Cristiano Ronaldo ?