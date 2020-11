Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte serait grande ouverte pour le départ de Pogba !

Publié le 13 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Dans le viseur de Zinedine Zidane pour venir renforcer l'entrejeu du Real Madrid, Paul Pogba serait sur le départ alors que Manchester United ne compterait plus sur lui, et souhaiterait s'en débarrasser avant l'expiration de son contrat.

Après un mercato estival sans aucune arrivée, le Real Madrid se prépare à un été 2021 colossal, avec de nombreux renforts à différents postes. Si la priorité absolue semble être l'arrivée de Kylian Mbappe, Zinedine Zidane souhaiterait également s'attacher les services de plusieurs autres internationaux français, à l'image d'Eduardo Camavinga et Paul Pogba. En grande difficulté du côté de Manchester United, où il n'a démarré que deux des huit dernières rencontres, le champion du monde français serait mécontent, un sentiment récemment partagé par Didier Deschamps. D'ailleurs, Zidane pourrait bien avoir une opportunité en or d'arranger la situation et de renforcer le milieu de terrain du Real Madrid...

Manchester United souhaiterait se séparer de Paul Pogba !