Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deschamps se prononce sur l'épineux dossier Pogba !

Publié le 9 novembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En difficulté du côté de Manchester United, Paul Pogba pourrait bientôt prendre le large et rejoindre le Real Madrid ou la Juventus. Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps s'est positionné sur la situation de La Pioche.

Lors des dernières fenêtres de transferts, Paul Pogba aurait pu quitter Manchester United à plusieurs reprises, mais sa direction a su le retenir à chaque fois. Cet été, les Red Devils ont pu être aidé par la crise provoquée par le coronavirus. En effet, le Real Madrid aurait tenté mainte fois de s'attacher les services de Paul Pogba. Si par le passé, Manchester United aurait toujours eu le dernier mot, le Real Madrid aurait pu prendre l'ascendant lors de la dernière fenêtre de transferts. Alor que Paul Pogba n'avait plus qu'une année d'engagement avec les Red Devils , Zinedine Zidane aurait pu faire plier Ole Gunnar Solskjaer. Toutefois, le coronavirus est passé par là et le coach des Red Devils en aurait profité pour activer une prolongation automatique d'une année au contrat de Paul Pogba. Malgré tout, le Real Madrid ne perdrait pas espoir et aurait toujours en tête d'arracher un jour La Pioche aux Mancuniens. Et comme lors des dernières périodes de transferts, Zinedine Zidane devrait se frotter à la Juventus.

«Nous nous soucions tous de Pogba ici, mais...»

Comme le Real Madrid, la Juve n'aurait pas tiré un trait sur Paul Pogba. Comme l'a laissé entendre Fabio Paratici récemment, le champion du monde français serait toujours dans son viseur, bien qu'il ne soit pas forcément une priorité pour lui à l'heure actuelle. « En ce moment, (Paul) Pogba est un joueur de Manchester United et il est bien trop tôt pour penser aux futurs objectifs de transfert. Nous nous soucions tous de Pogba ici, l'un des nombreux anciens joueurs qui a tant donné à la Juve, mais il est trop tôt pour parler des objectifs futurs. Nous sommes concentrés sur la construction de cette équipe pour cette saison, c'est sur ça que nous nous focalisons » , a précisé le directeur sportif de la Juventus. Alors que Paul Pogba est aujourd'hui dans une situation compliquée à Manchester United, Didier Deschamps a également évoqué sa situation.

«Il ne peut pas être heureux et satisfait de son temps de jeu»