Mercato - Barcelone : Memphis Depay reçoit un énorme conseil sur le Barça !

Publié le 13 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Memphis Depay semble plus que jamais se rapprocher du FC Barcelone, un ancien joueur néerlandais déconseille cette destination à l’attaquant de l’OL.

« Le Barça, c'est un top club. Il y a beaucoup d'autres top clubs dans le monde mais c'est l'un des plus grands. Tout le monde a envie de ça, mais on verra ce que le futur nous réserve. Si c’est possible que je rejoigne le Barça ? Je ne sais pas. Le mercato n'est pas ouvert et je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment, pour être honnête », expliquait Memphis Depay mercredi soir au micro de RTVE, affichant donc clairement son attirance pour le FC Barcelone. En fin de contrat avec l’OL en juin prochain et pisté par le Barça depuis cet été, Depay semble donc bien parti pour rallier le club catalan. Mais est-ce la bonne option pour la suite de sa carrière ?

Westerveld a des doutes sur Memphis à Barcelone