Mercato - PSG : Le ton est donné pour Lionel Messi !

Publié le 13 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi semble être une piste enfin atteignable pour le PSG. Mais faut-il vraiment y croire ? Son père et certains acteurs du milieu du football ont livré leurs vérités sur ce dossier.

Passé tout proche d’un départ du FC Barcelone au cours du mercato estival alors qu’il souhaitait quitter le club blaugrana, Lionel Messi a finalement fait machine arrière en décidant d’honorer sa dernière année de contrat en Catalogne. En revanche, les cartes pourraient être redistribuées dans les prochains mois, puisque l’attaquant argentin serai libre de tout engagement en juin 2021 s’il ne prolonge pas avec le Barça. Une aubaine pour le PSG, mais cette piste a-t-elle une chance d’aboutir ?

« Arrêtez d’inventer ! »