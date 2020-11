Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup légendaire à 0€ en préparation ? L'agent de Thiago Motta répond !

Publié le 12 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone et son nom circule du côté du PSG. Malgré tout, Alessandro Canovi a dû mal à imaginer l'Argentin à Paris.

L'été prochain, une vague de départs libres pourrait avoir lieu. Et pour cause, avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques, plusieurs clubs sont réticents à l'idée de conserver des gros salaires tandis que d'autres formations sont attirés à l'idée de ne dépenser aucune indemnité de transfert pour se renforcer. C'est ainsi que de grands noms se retrouvent dans cette situation à l'image de Sergio Ramos, Angel Di Maria ou encore David Alaba. Mais bien évidement, c'est vers Lionel Messi que tous les regards se tournent. La star argentine avait fait le forcing pour quitter le Barça cet été et n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain.

Messi au PSG ? Canovi n'y croit pas