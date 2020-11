Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Ronaldo... Une attaque de feu au PSG ? La réponse du clan Thiago Motta !

Publié le 12 novembre 2020 à 12h45 par A.M.

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Cristiano Ronaldo est évoqué du côté du PSG. Une éventualité commentée par Alessandro Canovi, l'agent de Thiago Motta.

Comme à chaque fois que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le marché, le nom du PSG revient avec insistance. Leonardo a d'ailleurs été interrogé à ce sujet : « Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de folie . » Un avis visiblement partagé par Alessandro Canovi.

« Icardi et Di Maria, vous les mettez où ?»