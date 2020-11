Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine grosse recrue est déjà identifiée !

Publié le 12 novembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Déjà pisté par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Memphis Depay semble plus que jamais prendre la direction du club blaugrana puisqu’il arrive en fin de contrat avec l’OL. Reste à savoir si cette opération sera bouclée dès le mercato de janvier, ou bien l’été prochain…

À sa nomination sur le banc du FC Barcelone cet été, Ronald Koeman avait rapidement identifié Memphis Depay comme étant sa grande priorité pour renforcer le secteur offensif du club catalan. L’attaquant néerlandais de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, souhaitait également rallier le Barça, mais ce dossier n’avait pu être bouclé avant la fermeture du mercato estival. Une issue qui n’a pas refroidi les ardeurs de Koeman pour autant, et la piste Depay semble plus que jamais se réchauffer au FC Barcelone.

Depay ouvre grand la porte…

Interrogé mercredi soir par RTVE, Memphis Depay a clairement expliqué qu’il était toujours autant attiré par l’idée d’un transfert au Barça : « Le Barça, c'est un top club. Il y a beaucoup d'autres top clubs dans le monde mais c'est l'un des plus grands. Tout le monde a envie de ça, mais on verra ce que le futur nous réserve. Si c’est possible que je rejoigne le Barça ? Je ne sais pas. Le mercato n'est pas ouvert et je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment, pour être honnête. Je suis focus sur le fait de faire de bonnes performances et d'essayer de devenir un meilleur joueur. Il y a beaucoup de spéculation mais je n'ai pas la tête à ça pour l'instant », a confié l’attaquant de l’OL, qui semble donc plus que jamais préparer le terrain pour son départ en Catalogne. D’ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que le Barça avait déjà un accord oral avec Depay, et qu’ils recruteraient l’attaquant de l’OL soit cet hiver sous la forme d’un transfert, soit libre l’été prochain.

Aulas ne lâche rien