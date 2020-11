Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan «à la Neymar» pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 novembre 2020 à 14h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain auraient un plan précis pour Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus.

L’avenir de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre, en ce moment. Tout est parti d’un live Instagram de Romeo Agresti, qui a expliqué que la Juventus n’aurait encore rien prévu pour la prolongation du Portugais, dont le contrat se termine en juin 2022. Les spéculations autour d’un départ ont ainsi repris de plus belle, avec Leonardo qui a notamment été interrogé sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. « Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... » a expliqué le directeur sportif du PSG « Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de folie ».

Un rôle d'ambassadeur au Mondial 2022 proposé à Cristiano Ronaldo