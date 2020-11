Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois envoyé du côté du PSG pour la saison prochaine.

Un mercato de stars se préparent. En effet, ces dernières semaines, le nom des plus grands joueurs de la planète sont annoncés sur le marché. C'est le cas notamment de Neymar et Kylian Mbappé dont les contrats au PSG prennent fin en juin 2022. Mais ce n'est pas tout. En effet, Lionel Messi va également être au cœur de toutes les discussions puisque son bail arrive à échéance le 30 juin prochain. Enfin, pour accompagner ce joli monde, Cristiano Ronaldo serait également en partance. La presse italienne expliquait même ces dernières heures qu'un échange entre le Portugais et Neymar était en discussions.

Cristiano Ronaldo pourrait bien atterrir au PSG

Et ce jeudi, Cristiano Ronaldo est encore associé au PSG. En effet, selon les informations de Pipi Estrada, il est tout a fait envisageable que Cristiano Ronaldo rejoigne le club de la capitale l'été prochain. Présent sur le plateau du Chiringuito , le journaliste espagnol n'évoque pas d'échange avec Neymar, mais se contente d'assurer que l'arrivée du quintuple Ballon d'Or à Paris est possible. Malgré tout, interrogé à ce sujet récemment, Leonardo se montrait catégorique concernant Cristiano Ronaldo : « Aujourd'hui, il n'y a pas de folie . »