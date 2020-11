Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange Neymar-Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 12 novembre 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo revient à nouveau dans le viseur du PSG, certains évoquent la possibilité que le joueur de la Juventus soit échangé avec Neymar. Faut-il y croire ?

Du côté du PSG, Cristiano Ronaldo est comme un serpent de mer qui revient régulièrement. Et c’est à nouveau le cas actuellement. Alors que le Portugais a encore un an de contrat à la Juventus, un départ fait de plus en plus parler. Et forcément, alors que peu de clubs peuvent s’offrir le quintuple Ballon d’Or, le club de la capitale est annoncé parmi les prétendants. Depuis l’arrivée de QSI au PSG, Cristiano Ronaldo apparait comme un rêve pour les Qataris. Ce rêve pourrait-il enfin se réaliser dans les prochains mois ?

« Cet échange n’arrivera pas »