Mercato - Barcelone : Ansu Fati pourrait débloquer un dossier brûlant de Koeman !

Publié le 12 novembre 2020 à 21h00 par A.M.

Avec la grave blessure d'Ansu Fati, le FC Barcelone aurait décidé d'accélérer pour recruter Memphis Depay dès le mois de janvier.

C'est un coup d'arrêt dans le début de carrière fulgurant d'Ansu Fati. L'ailier qui vient de fêter ses 18 ans a effectivement été victime d'une grosse blessure au ménisque contre le Betis Séville. Opéré du genou, le crack catalan sera absent durant 4 mois. Un gros coup dur pour Ronald Koeman qui avait fait de son jeune ailier un titulaire en puissance. Le Barça perd donc une arme offensive de poids pour une longue durée ce qui pourrait contraindre les Catalans à accélérer dans les prochaines semaines afin d'envisager de se renforcer durant le mercato d'hiver.

Le Barça va accélérer pour Depay