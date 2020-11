Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay a tout prévu pour son arrivée au Barça !

Publié le 13 novembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il serait maintenant prêt à aller au bras de fer pour rejoindre le FC Barcelone dès cet hiver, Memphis Depay aurait de longue date trouvé un accord avec l’écurie catalane.

Depuis cet été, le FC Barcelone est annoncé avec insistance comme étant sur les traces de Memphis Depay afin de prendre la succession de Luis Suarez, parti à l’Atlético de Madrid. L’intérêt du club catalan à l’égard de l’attaquant de 26 ans a été confirmé officiellement, aussi bien par Jean-Michel Aulas que par Ronald Koeman, mais pour l’heure, le Néerlandais évolue toujours côté de l’OL. Mais pour combien de temps ? En effet, alors que son contrat à l'Olympique Lyonnais s’achèvera le 30 juin prochain, Memphis Depay aurait la ferme intention de rejoindre le Barça dès cet hiver d'après Mundo Deportivo , et ce d’autant plus que tout serait déjà bouclé pour son arrivée chez les Blaugrana .

Memphis Depay aurait déjà un accord contractuel avec le Barça !