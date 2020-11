Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté un gros coup à 15M€ !

Publié le 13 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin aurait pu quitter l'OM en fin de mercato. Mais en réclamant 15M€, le club phocéen aurait rendu le départ de l'international français impossible.

La situation de Florian Thauvin commence à susciter l'inquiétude du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé. Par conséquent, plus le temps passe, plus le risque de voir partir l'ailier tricolore libre en fin de saison grandit. En difficulté financière, l'OM ne pourra pas proposer d'augmentation de salaire à Florian Thauvin ce qui rend peu envisageable sa prolongation de contrat. Un énorme manque à gagner pour le club phocéen qui pourrait voir filer l'une des valeur marchande les plus importantes pour 0€...

L'OM s'est montré trop gourmand pour Thauvin