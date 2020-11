Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi serait passé à l'action pour Sergio Ramos !

Publié le 13 novembre 2020 à 12h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos serait un des objectifs du PSG. Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjà rencontré le défenseur du Real Madrid.

L'avenir de Sergio Ramos n'en finit plus de faire parler. Et pour cause le contrat de l'international espagnol prend fin en juin prochain au Real Madrid et il n'a toujours pas prolongé son bail. Par conséquent, si rien n'évolue, Sergio Ramos sera libre de négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée la saison prochaine sans indemnité de transfert. Et alors que les négociations semblent au point mort avec Florentino Pérez en ce qui concerne une prolongation, le PSG serait bien décidé à saisir cette grosse opportunité.

Un rendez-vous Al-Khelaïfi-Ramos en Espagne ?