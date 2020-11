Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann et Dembélé directement impliqués dans le feuilleton Neymar ?

Publié le 13 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

Alors que la presse catalane a relancé le feuilleton Neymar en évoquant ses velléités de départ, le Barça travaille déjà sur son plan pour rapatrier la star du PSG.

Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes entre le PSG et Neymar, mais voilà que la presse catalane relance l'avenir du Brésilien. En effet, alors le numéro 10 de la Seleçao traverse sa période parisienne la plus intéressante, ESPN assurait ces derniers jours que l'idée d'une prolongation de contrat faisait son chemin et était en bonne voie. Mais c'était sans compter sur Sport qui révèle ainsi que Neymar a repoussé l'idée de prolonger son bail au PSG et aurait déjà donné son accord à certains candidats à la présidence du Barça pour faire son retour en Catalogne. Malgré tout, entre vouloir et pouvoir, il y a un monde.

Le Barça pourrait vendre Griezmann ou Dembélé pour rapatrier Neymar