Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup de tonnerre se profile pour l'avenir de Neymar !

Publié le 13 novembre 2020 à 8h15 par A.M.

Bien que ces derniers jours la tendance soit clairement à une prolongation de Neymar au PSG, la presse catalane relance totalement ce feuilleton avec les élections présidentielles au Barça qui approchent.

C'est reparti pour un tour. Depuis la fin du mercato estival 2019, les rumeurs entourant l'avenir de Neymar se sont clairement refroidies. Et pour cause, alors le Brésilien avait fait le forcing pour quitter le PSG il y a un peu plus d'un an, la situation a clairement évolué. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est plus heureux que jamais à Paris et envisage son futur au sein du club de la capitale. Un futur qui passe nécessairement par une prolongation de contrat puisque son bail actuel prend fin en juin 2022. Et cela tombe bien puisque ces derniers jours Le Parisien et, surtout ESPN, révélaient que les discussions étaient en bonne voie grâce notamment à la bonne volonté de Neymar qui a mis ses envies de départ de côté et s'implique pleinement dans le projet parisien.

Neymar finalement prêt à revenir au Barça ?