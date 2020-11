Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp pourrait finalement jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 13 novembre 2020 à 7h15 par Th.B.

Dayot Upamecano est une piste que Leonardo a activé lors du dernier mercato, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, Jürgen Klopp pourrait finalement jouer un sale tour au PSG avec l’international français.

Dossier chaud du mercato estival, Dayot Upamecano a finalement choisi de prolonger son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2023. Cependant, un accord entre les deux parties a été trouvé pour que sa clause libératoire passe de 60M€ à environ 45M€. De quoi permettre au PSG, intéressé via Leonardo comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juillet dernier, et aux autres prétendants de l’international français de lui mettre la main dessus pour un prix plus abordable. The Transfer Window Podcast révélait fin octobre que Liverpool ne comptait pas débourser une telle somme pour Upamecano. La donne a depuis néanmoins changé.

Upamecano, priorité de Liverpool pour… cet hiver !