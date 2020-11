Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme ouverture pour Mbappé !

Publié le 13 novembre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien qu'un départ de Kylian Mbappé en fin de saison pour le Real Madrid soit clairement dans les tuyaux, une prolongation au PSG est toujours possible, mais l'attaquant français aurait fixé une grande condition.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va rapidement devenir un enjeu majeur pour le club de la capitale. Leonardo en est d'ailleurs conscient. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », assurait le directeur sportif du PSG dans des propos accordés à PSG TV . Malgré tout, le cas Mbappé s'annonce compliqué puisque l'attaquant français est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid et s'il ne prolonge pas son bail, un départ l'été prochain semble inévitable.

Le Real Madrid y croit toujours pour Mbappé...

Et selon les informations de AS , le feuilleton Mbappé entre dans sa dernière ligne droite. Le Real Madrid fait ainsi le pressing en coulisses afin de convaincre l'attaquant français de ne pas prolonger son bail au PSG. Et visiblement, l'insistance merengue aurait porté ses fruits puisque l'attaquant français aurait décliné la dernière approche parisienne. Par conséquent, le club madrilène serait optimiste dans ce dossier puisque si Kylian Mbappé ne prolonge pas, le PSG sera contraint de céder son attaquant qui n'aura plus qu'un an de contrat. Conscient de cette situation, le Real Madrid estimerait que le valeur du Champion du monde serait moins élevée que prévue et penserait pouvoir boucler cette opération pour environ 180M€.

... Mais une prolongation au PSG est possible à une condition