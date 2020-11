Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévoit un autre recrutement malin pour cet hiver !

Publié le 13 novembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 13 novembre 2020 à 14h32

Déjà annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, Christian Eriksen intéresserait toujours Leonardo qui préparerait une offensive pour le mois de janvier. De son côté, le milieu offensif danois continue de se montrer très énigmatique sur son futur…

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo aime bien aller chasser dans le championnat italien pour renforcer le PSG : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti, Edinson Cavani, et plus récemment Alessandro Florenzi… Tous ces recrutements ont été effectués par le directeur sportif parisien, qui possède un lien particulier avec la Serie A. D’ailleurs, lors du dernier mercato estival, Leonardo avait tenté un autre joli coup dans le championnat italien en tentant de profiter de la situation compliquée de Christian Eriksen pour se faire prêter le milieu danois de l’Inter Milan. En vain. Mais le directeur sportif du PSG n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier…

Le PSG envisage un échange Paredes-Eriksen

Comme l’a annoncé la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, le PSG serait actuellement en pole position pour récupérer Christian Eriksen cet hiver, l’ancien joueur de Tottenham n’entrant toujours pas dans les plans d’Antonio Conte du côté de l’Inter. Mais avec ses finances limitées et la crise du Covid-19, Leonardo doit se montrer inventif, comme ce fut le cas l’été dernier avec de nombreuses arrivées sous la forme de prêts. Du coup, le média italien annonce que le PSG pourrait tenter de recruter Eriksen en incluant un joueur de son effectif dans la transaction, et le choix se porterait vers Leandro Paredes, qui peine lui aussi toujours autant à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG depuis son arrivée en janvier 2019. Reste à savoir si l’Inter Milan sera disposé à écouter cette offre, et surtout, si Christian Eriksen envisage un départ, ce qui ne paraît pas forcément évident dans son discours…

« Pour autant que je sache, je resterai à l’Inter cet hiver »