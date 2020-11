Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opportunité à saisir avec cette cible de longue date ?

Publié le 13 novembre 2020 à 14h00 par H.G. mis à jour le 13 novembre 2020 à 14h21

Alors qu’il a longtemps été annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour succéder à Luis Suarez, Lautaro Martinez aurait toujours l’intention de quitter les Nerazzurri et ne souhaiterait pas qu’un renouvellement de son contrat à l’Inter le bloque en Italie.

En fin de cycle au FC Barcelone, Luis Suarez a quitté le club catalan après six ans de bons et loyaux services pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Depuis son départ, le Barça est orphelin d’un numéro 9 titulaire, Martin Braithwaite ne bénéficiant pas la confiance de Ronald Koeman. Ce dernier aurait souhaité enregistrer l’arrivée de Memphis Depay, mais cela n’a pas pu se faire cet été en raison des soucis financiers du Barça. De même, faute de moyens suffisants, le FC Barcelone n’a eu d’autres choix que d’abandonner la piste Lautaro Martinez, qui est finalement resté à l’Inter. Et si le club lombard aimerait désormais en profiter pour le verrouiller en ses rangs, celui qu’on surnomme El Toro ne l’entendrait pas de cette oreille.

Lautaro Martinez refuserait que sa clause libératoire de 111 M€ disparaisse !