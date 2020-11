Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait une opération colossale pour cet hiver !

Publié le 13 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

En grande difficulté du côté de l'Inter Milan depuis son arrivée en janvier dernier, Christian Erkisen serait suivi de près par le PSG qui pourrait inclure Leandro Paredes dans la transaction.

Après un été moins mouvementé que prévu à cause de la crise du Covid-19, le PSG pourrait se rattraper lors des prochains marchés. Malgré tout, il est encore difficile d'y voir clair comme le révélait récemment Leonardo : « D’abord on doit calculer les pertes. Après on doit renouveler les joueurs qu'on a. Et ensuite on verra combien on peut investir. On n’a pas pensé qu'on devrait faire toute une saison à huis clos. On ne peut pas parler de montant d'argent, mais c'est facile de calculer. L'année passé on a perdu entre 15 et 20% et cette année ça sera plus. Mais honnêtement, au PSG, il y a la capacité et les moyens de bien surpasser la crise. Les autres clubs auront peut-être plus de difficulté à surpasser la crise. Mais l'ambition est toujours énorme. Et quand on voit ce qu'on a déjà fait… » Cependant, de nouvelles opérations créatives comme les aime Leonardo pourraient être à l'étude.

Un échange Paredes-Eriksen à l'étude ?