Mercato - PSG : Barcelone, Covid-19... Cette révélation surréaliste sur le transfert de Neymar !

Publié le 13 novembre 2020 à 11h15 par A.M.

Au cœur de toutes les spéculations pour son avenir, Neymar aurait pu retourner au FC Barcelone cet été sans les effets dévastateurs de la crise du Covid-19, à en croire la presse espagnole.

Cette année, le mercato estival a été particulièrement impacté par la crise sanitaire. Les clubs ont effectivement connu d'importantes pertes économiques rendant impossibles les énormes transactions bien que le marché ait été allongé, ne fermant ses portes que le 5 octobre dans la plupart des pays européens. Par conséquent, même les clubs les plus riches ont dû se montrer créatifs sur le marché pour se renforcer. Ce fût notamment le cas du PSG et du FC Barcelone. Et d'après la presse espagnole, le transfert de Neymar a même capoté à cause de la crise.

Vu de Catalogne, sans le Covid, Neymar serait déjà au Barça