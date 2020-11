Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message lourd de sens de Leonardo pour les prochains mercato !

Publié le 10 novembre 2020 à 14h45 par Th.B.

Touché financièrement par le Covid-19, le PSG va devoir faire le point sur sa santé économique selon Leonardo ainsi que sur la question des prolongations de contrat avant de se pencher sur de possibles recrues.

Alors que le monde du football a traversé une période délicate économiquement parlant en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG a dû recruter malin lors du mercato estival. En effet, hormis le gros investissement opéré pour le transfert de Mauro Icardi (50M€ avec des bonus s’élevant à 8M€), le club de la capitale n’a recruté que via des prêts ou grâce à un accord gratuit sur l’indemnité avec le FC Barcelone pour Rafinha Alcantara. Comme beaucoup de clubs, le Covid-19 a engendré de lourdes pertes dans les caisses du champion de France. De quoi pousser Leonardo à revoir les priorités du PSG en marge des prochaines sessions de transfert. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain évoque trois phases bien distinctes.

Un bilan financier, les prolongations et seulement après, des éventuels transferts !