Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une très grosse offre pour Morgan Sanson ? La réponse !

Publié le 13 novembre 2020 à 14h15 par A.M. mis à jour le 13 novembre 2020 à 14h33

Première recrue de l'ère McCourt, Morgan Sanson faisait partie des joueurs qui devait permettre à l'OM de renflouer ses caisses cet été. Mais contrairement à ce qu'attendait Jacques-Henri Eyraud, aucun grosse offre n'a été transmise pour l'ancien Montpelliérain.

En janvier 2017, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à lâcher près de 12M€ pour s'attacher les services de Morgan Sanson, très performant avec Montpellier. Le milieu de terrain du MHSC était donc la première recrue de l'ère McCourt, démontrant ainsi les ambitions de la nouvelle direction phocéenne d'investir sur les talents de Ligue 1. D'ailleurs, Morgan Sanson s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu de l'OM, mais cet été, le club voulait vendre son joueur afin d'équilibrer ses comptes.

L'OM n'a rien reçu pour Sanson