Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Neymar !

Publié le 13 novembre 2020 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG en juin 2022, Neymar aimerait bel et bien prolonger son aventure dans la capitale française.

Le temps où Neymar souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone est révolu. Et pour cause, comme le10sport.com vous l’a révélé, le Brésilien est plus épanoui que jamais à Paris et au sein du club de la capitale, au point où il aimerait prolonger y prolonger son contrat expirant en 2022. Pour l’instant, aucune proposition n’a encore été formulée, mais le Paris Saint-Germain et Neymar ont la volonté commune de poursuivre leur collaboration, comme l’a confirmé Leonardo cette semaine sur le média officiel de l’écurie francilienne.

« Neymar veut rester à Paris »