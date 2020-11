Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait une offre entre les mains !

Publié le 13 novembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 13 novembre 2020 à 12h32

Annoncé avec insistance sur le départ de la Juventus Turin en fin de saison, Cristiano Ronaldo pourrait atterrir au PSG qui ferait partie des prétendants sérieux dans ce dossier. Mais Manchester United, également annoncé sur les traces de CR7, aurait pris les devants…

Cristiano Ronaldo au PSG l’été prochain, faut-il vraiment y croire ? L’attaquant portugais, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, fait actuellement l’objet de nombreuses spéculations puisqu’il ne serait plus forcément épanoui dans les rangs de la Vieille Dame. Recruté en 2018 après un passage très remarqué de neuf ans au Real Madrid, Ronaldo peine à faire franchir un cap à la Juve en Ligue des Champions, ce qui pourrait motiver son départ. Et le PSG ferait partie des points de chute crédibles, mais ce n’est pas le seul…

MU prend les devants pour Ronaldo

Comme l’annonce le journal portugais Record , le PSG envisagerait bel et bien d’attirer Cristiano Ronaldo pour assurer l’éventuelle succession de Neymar ou de Kylian Mbappé, les deux stars parisiennes arrivant également en fin de contrat en 2022. Mais Manchester United, l’ancien club de CR7 qui l’a révélé au plus haut niveau européen après le Sporting Lisbonne, serait également sur ses traces. Les Red Devils auraient fait parvenir à Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo, une première offre afin de tenter de prendre le dessus sur le PSG dans ce dossier. Mais qu’en pense le principal intéressé ? L’attaquant portugais, toujours selon Record , resterait avant tout focalisé sur sa saison avec la Juventus et les échéances en Ligue des Champions. Mais rien ne serait encore exclu dans l’esprit de Cristiano Ronaldo, et le PSG peut donc garder espoir.

Leonardo n’a pas fermé la porte