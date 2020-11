Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour le deal Sergio Ramos !

Publié le 13 novembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Le PSG pourrait voir l’horizon se dégager grandement au sujet de Sergio Ramos. Explication.

Depuis plusieurs semaines, des informations en provenance d’Espagne laissent planer un doute sur l’avenir de Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid et qui n’a toujours pas prolongé. Toujours selon les médias espagnols, le Paris Saint-Germain aurait pris position en suggérant un bail de trois ans au capitaine madrilène, avec un salaire équivalent à celui qu’il touche à Madrid, autour de 12 millions d’euros net par an.

Différentiel sérieux entre le Real et Sergio Ramos…

Ces derniers jours pourraient avoir marqué une avancée nette pour le PSG. En effet, alors que les chances du club de la capitale apparaissaient faibles, du fait que Sergio Ramos souhaite en priorité prolonger au Real, la perspective d’un accord entre le défenseur espagnol et son club s’est grandement éloignée selon certains médias espagnols, du fait d’un différentiel majeur et a priori insoluble sur la durée du contrat. Si cela se confirmait dans les prochaines semaines, cela ouvrirait de nouvelles perspectives pour le PSG, qui serait alors beaucoup plus en position de convaincre Sergio Ramos.