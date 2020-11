Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Messi !

Publié le 13 novembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Lionel Messi dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone et peut donc discuter dès le mois de janvier avec les clubs de son choix. Les options sont multiples pour l’Argentin, mais une tendance claire semble se dessiner.

Et si l’impensable se réalisait ? Et si Lionel Messi, l’enfant de la Masia et légende vivante du FC Barcelone finissait bel et bien par troquer la tunique blaugrana pour celle de Manchester City, du PSG ou un autre club ? C’est du moins la direction que le feuilleton Messi a pris depuis cet été et l’envoi du burofax dans lequel il demandait à son ancienne direction d’exercer la clause présente dans son contrat pour le rompre unilatéralement. L’ancienne direction du FC Barcelone présidée jusqu’à la fin octobre par Josep Maria Bartomeu a refusé de se plier aux exigences de Messi, en raison d’une date dépassée pour la clause en question. Mais le départ de Bartomeu et les élections présidentielles qui devraient avoir lieu le 24 janvier prochain vont-ils changer quelque chose pour Messi dont le contrat court jusqu’en juin prochain ? Selon La Cuatro , le capitaine du FC Barcelone compterait voir l’évolution de la situation et le projet présenté par celui qui prendra la succession de Josep Maria Bartomeu. Jusque-là, l’Argentin refuserait de se pencher concrètement sur la question de son avenir alors que les médias ne cessent d’évoquer la suite des opérations pour le sextuple Ballon d’or.

PSG ? Fake News et ça s’annonce épineux pour Manchester City

Mercredi, ESPN Argentine annonçait que Jorge Messi, père et représentant du capitaine du FC Barcelone, était entré en contact avec le PSG. Les dirigeants parisiens se seraient montrés clairs en assurant que des négociations dès le mois de janvier en marge d’une arrivée libre en juin prochain étaient possibles. La réponse du clan Messi ne s’est pas fait attendre. Sur Instagram , Jorge Messi a fait passer le message suivant « Arrêtez d’inventer ! #FakeNews ». Mais pour José Alvarez tout n’est pas perdu pour le PSG. Il y aurait des chances que Lionel Messi et Sergio Ramos évoluent au sein du même effectif. Cela pourrait être au PSG ou à Manchester City. Concernant l’avenir de Messi, il s’inscrirait bel et bien dans le nord de l’Angleterre. Il y aurait beaucoup de portes ouvertes pour le capitaine du FC Barcelone en l’état. Selon le journaliste d’ El Chiringuito, Manchester City tiendrait la corde pour Lionel Messi. S’il venait à quitter le FC Barcelone, les Skyblues seraient les mieux placés afin de lui mettre la main dessus. Cependant, il y aurait deux facteurs très importants à prendre en compte. Premièrement, le contrat de Pep Guardiola qui expirera en juin prochain. En l’état actuel des choses, sa décision de prolonger ou non, City souhaitant de son côté le garder, ne sera pas prise avant le mois de mars ou avril. Alvarez soulève un autre point important, à savoir la situation contractuelle de son ami Sergio Agüero qui expire également en juin prochain. Ces deux points devraient « peser dans la balance » . Reste à savoir quelles tournures ces dossiers prendront et donneront au feuilleton Messi. En outre, des clubs comme la Juventus et l’Inter sont mentionnés comme potentiels points de chute pour le capitaine du FC Barcelone. Mais pour Calciomercato.it , une telle opération ne serait pas réaliste pour les deux géants de Serie A. Qu’en est-il d’une éventuelle prolongation ?

Une prolongation pour Messi ?