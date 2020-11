Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour une jeune pépite de Pep Guardiola ?

Publié le 13 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’il aurait pu signer en faveur de Barcelone cet été, Eric Garcia est resté à Manchester City mais serait toujours décidé à rejoindre la Catalogne dès que possible.

Eric Garcia à Barcelone, ce ne serait plus qu’une question de temps ? Le club catalan recherche toujours un défenseur supplémentaire pour envisager la succession de Gerard Piqué en douceur, et est bien décidé à attirer Eric Garcia (19 ans) dans ses filets. Si Barcelone a manqué l’opportunité lors de la dernière fenêtre des transferts, le joueur de Manchester City a lui-même annoncé vouloir revenir à Barcelone (son club formateur), selon certains médias anglais. Un retour qui serait plus que jamais à l’ordre du jour.

Une officialisation dans les prochains jours pour Garcia ?