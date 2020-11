Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Paris ? La réaction de Deschamps !

Publié le 13 novembre 2020 à 19h15 par A.C.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France et ancien de la Juventus, a été questionné au sujet d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG.

C’est l’un des gros dossiers du moment. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Goal Italia a en effet annoncé que rien ne serait encore prévu pour la prolongation de Cristiano Ronaldo chez les Bianconeri qui donc, pourrait décider de se lancer un nouveau défi en Europe. Le PSG ne serait toutefois pas la seule piste possible pour Cristiano Ronaldo, puisqu’un retour au Real Madrid ou à Manchester United a également été évoqué.

« S'il est susceptible de venir à Paris ? Je n'en sais rien »