Mercato - OM : Thauvin met Longoria dos au mur !

Publié le 13 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Pablo Longoria est sous pression pour Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin prochain.

A quoi joue l’Olympique de Marseille avec Florian Thauvin ? Certains observateurs estiment que ce dossier aurait dû être réglé depuis bien longtemps par les dirigeants marseillais et, forcément, la crise du COVID-19 n’a pas arrangé les choses. Ainsi, le scénario catastrophe semble se dessiner : un départ de Thauvin de l’OM, sans indemnité de transfert, à la fin de son contrat. Le Champion du monde l’a d’ailleurs lui-même avoué. « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemmen t » a expliqué Thauvin, en septembre dernier. « Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM ». Côté Pablo Longoria on n’a d’ailleurs pas vraiment calmé les choses et plusieurs sources assurent que l’OM n’aurait tout simplement fait parvenir aucune offre à Thauvin, pour le moment.

Le danger pourrait venir d’Italie...

C’est notamment le cas de plusieurs médias d’Italie, où Florian Thauvin a décidément la cote. Après avoir été lié à l’Inter, à la Lazio ou encore à l’AS Roma ces dernières années, l’ailier de l’Olympique de Marseille est désormais dans le viseur du Milan AC, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Tuttosport confirme encore ce vendredi nos informations. D’après le quotidien, le Milan AC n’a jamais cessé de surveiller la situation de Thauvin depuis la fin du dernier mercato, lorsqu’il aurait été proposé pour 15M€.

