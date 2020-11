Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi le feuilleton Thauvin risque de s’éterniser…

Publié le 11 novembre 2020 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 11 novembre 2020 à 14h54

Certes, l’OM n’aurait pas encore avancé ses pions pour une prolongation de Florian Thauvin, laissant au Milan AC tout le loisir de préparer son offensive. Néanmoins, le club rossoneri émettrait quelques doutes et Leicester City serait à tout moment capable de pimenter ce feuilleton parti pour durer.

Les semaines précédant l’ouverture du mercato estival, l’avenir de Florian Thauvin animait déjà l’actualité des transferts de l’OM. En effet, le club phocéen affichait un déficit très important sur les trois derniers exercices financiers, avec des pertes estimées à plus de 200M€. Et ce gouffre devait en partie être comblé par des ventes. Florian Thauvin, qui disposait et a toujours un contrat courant jusqu’en juin 2021, aurait pu permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Très peu pour le champion du monde tricolore qui faisait alors passer le message suivant à l’humoriste Malik Bentalha lors d’un live Instagram en avril dernier. « Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours » . Et effectivement, Thauvin est resté à l’OM, qui de son côté, ne lui faisait pas parvenir de proposition pour prolonger son contrat à Marseille. Avec le départ de la direction sportive d’Andoni Zubizarreta et l’arrivée au poste de directeur du football de Pablo Longoria, la position de l’OM semble avoir quelque peu changée sur la question. « Florian Thauvin fait partie du patrimoine du club. C’est pour ça que c’est dur de perdre un joueur important comme Florian Thauvin. (…) Je crois vraiment en les paroles de Florian quand il parle de continuité, et je suis content de trouver une ouverture de son côté ». Thauvin serait donc un membre du patrimoine du football marseillais d’après Longoria, mais qu’en est-il de sa prolongation ?

Silence radio concernant une offre, et le Milan prépare son offensive

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Florian Thauvin. Du moins, au niveau de sa situation contractuelle. D’après Calciomercato.com , il n’y aurait aucune progression concernant une prolongation, bien que certains médias assurent que des échanges ont eu lieu. En ce qui concerne une offre concrète, elle n’aurait jamais été formulée au clan Thauvin. Le Milan AC, club plus que simplement intéressé par le profil du Français, préparerait une offensive pour l’été prochain. En effet, l’OM réclamant une indemnité de transfert de 20M€ pour le mercato hivernal, bien que le contrat du Français expirera six mois plus tard, le Milan AC aurait décidé de patienter jusqu’à la fin de la saison et de profiter des semaines à venir afin de trouver un accord avec le joueur et ses représentants pour son éventuel futur contrat au sein du club milanais.

Le Milan refroidi par les demandes de Thauvin, Leicester en trouble-fête ?