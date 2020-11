Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lilian Thuram a privé Frank McCourt d'un très gros coup !

Publié le 11 novembre 2020 à 9h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs d'envergure, l'OM s'était bien positionné sur Marcus Thuram durant l'été 2019. Mais comme l'explique Bertrand Desplat, président de Guingamp, le père du jeune attaquant, un certain Lilian Thuram, a estimé que le projet du Borussia Mönchengladbach était plus adapté.

Lilian Thuram doit un être un papa heureux. En effet, le Champion du monde 1998 a vu son fils, Marcus, être convoqué en équipe de France pour la première fois de sa carrière. Il faut dire que l'attaquant brille au Borussia Mönchengladbach cette saison et se distingue notamment en Ligue des Champions. Un choix de carrière payant pour Marcus Thuram qui aurait pourtant pu rejoindre l'OM. En effet, durant l'été 2019, alors que le club phocéen cherchait déjà à se renforcer dans le secteur offensif, les prestations du fils de l'ancien joueur de la Juventus qui évolue alors à Guingamp ne passent pas inaperçues. Mais Lilian Thuram, très impliqué dans la carrière de ses fils, en décide autrement.

Marcus Thuram a recalé l'OM sur les conseils de son père