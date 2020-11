Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une figure forte de QSI pour succéder à Villas-Boas ?

Publié le 11 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

En quête d’un nouveau challenge, Thiago Motta a écarté l’option de s’occuper de l’OM qui pourrait se retrouver sans entraîneur en juin prochain, date de la fin du contrat d’André Villas-Boas.

André Villas-Boas pourrait vivre ses dernières semaines à l’OM, son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et pour sa succession, les dirigeants phocéens pourraient piocher dans la case des anciens joueurs de football. Habib Beye, qui est passé au sein de l’institution phocéenne, fait partie des possibilités à disposition de l’OM. Qu’en est-il de Thiago Motta ? L’ancien milieu de terrain du PSG est à la recherche d’un club. Des recherches susceptibles de l’amener à prendre les rênes de l’effectif de l’OM ? Peu probable selon lui.

« L’OM est un club que je respecte beaucoup, mais… »