Mercato - OM : Thauvin aurait déjà donné sa réponse à l'OM !

Publié le 13 novembre 2020 à 17h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin aurait pris une décision forte pour son avenir.

Que fera Florian Thauvin la saison prochaine ? L’avenir du joueur de l’Olympique de Marseille soulève énormément de questions et, avec la crise sanitaire actuelle, une prolongation semble plus compliquée que jamais. D’ailleurs, Pablo Longoria n’a pas pris une position claire pour Thauvin. « Florian Thauvin fait partie du patrimoine du club. C’est pour ça que c’est dur de perdre un joueur important comme Florian Thauvin » a expliqué le head of football de l’OM. En Italie, le Milan AC observe attentivement, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que Thauvin est un profil très apprécié en Lombardie.

Thauvin dit non à l'OM