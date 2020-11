Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’a toujours pas fait une croix sur Lautaro Martinez !

Publié le 13 novembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes du FC Barcelone, Lautaro Martinez serait toujours suivi de près par l’écurie catalane. Celle-ci maintiendrait le contact avec son entourage dans un contexte où les négociations pour son renouvellement de contrat à l’Inter seraient dans l’impasse.

C’est un fait suffisamment rare pour être souligné dans un si grand club : le FC Barcelone n’a pas de véritable numéro 9 titulaire dans son effectif. Depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid cet été, poussé vers la sortie par Ronald Koeman, le Barça n’a plus que le seul Martin Braithwaite comme joueur axial de métier, tout en sachant que le Danois ne bénéficie pas des faveurs de son entraîneur. Ainsi, la question du recrutement d’un attaquant est devenu une priorité pour les Blaugrana . Et si la piste Memphis Depay est fréquemment avancée dans cette optique dernièrement, lui qui arrivera au terme de son contrat à l’OL en juin prochain, le FC Barcelone continuerait de maintenir le contact avec l’une de ses cibles de longue date, à savoir Lautaro Martinez.

Le Barça maintient le contact avec Lautaro Martinez…

Au printemps dernier, alors que l’avenir de Luis Suarez au FC Barcelone s’écrivait déjà quelque peu en pointillés, l’attaquant argentin de l’Inter était annoncé comme le grand favori pour lui succéder à la pointe de la ligne offensive catalane. Seulement voilà, faute de moyens financiers après le passage de la pandémie de Covid-19 et face à la fermeté de l’Inter, le Barça n’a eu d’autres choix que d’abandonner. Les Nerazzurri ne souhaitaient effectivement pas revoir à la baisse leurs prétentions pour laisser filer celui qu’on surnomme El Toro , fixées au montant de sa clause libératoire de 111 M€. De ce fait, Lautaro Martinez évolue toujours sous les ordres d’Antonio Conte du côté du stade Giuseppe Meazza. Cependant, cet échec n’aurait en rien refroidi l’intérêt du FC Barcelone à l’égard du natif de Bahía Blanca. En effet, d’après SPORT , le Barça serait parvenu à maintenir une très bonne relation avec Lautaro Martinez ainsi que son entourage, et un accord préalable aurait d’ores et déjà été conclu pour qu’il rejoigne Lionel Messi et consorts en Catalogne. De plus, le quotidien catalan précise que les conversations entre le FC Barcelone et l’entourage de l’international argentin se seraient poursuivies ces dernières semaines et que le prochain président du Barça sera en mesure de boucler son arrivée s’il en a l’intention.

Les négociations pour la prolongation de Lautaro Martinez à l’Inter seraient dans l’impasse !