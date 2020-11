Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie déjà trouvée pour Braithwaite ?

Publié le 13 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Totalement hors des plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Martin Braithwaite est logiquement annoncé sur le départ. Mais les prétendants ne sont pas légion pour le Danois, qui aurait pour seule opportunité un prêt en janvier.

Après un été où il n’a pas été comblé, Ronald Koeman n’a pas tiré un trait sur Memphis Depay et Eric Garcia. Bien décidé à enrôler ses cibles prioritaires dès janvier, le FC Barcelone cherche à vendre ses indésirables. Outre Junior Firpo, annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan, Carles Aleña et Martin Braithwaite seraient également invités à faire leurs valises. Arrivé en tant que joker d’Ousmane Dembélé en février 2020, le Danois s’est contenté de quelques maigres entrées en jeu depuis le début de saison, et se doit de retrouver des minutes en vue de l’Euro cet été.

Une porte de sortie au Celta Vigo