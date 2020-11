Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay plus que jamais déterminé à rejoindre le Barça ?

Publié le 13 novembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Memphis Depay depuis la dernière fenêtre estival des transferts, le club catalan aurait l’intention de passer à l’action pour l’arracher à l’OL cet hiver. Une volonté partagée par le principal intéressé, qui aurait même d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec l’écurie barcelonaise.

Sous l’égide de Ronald Koeman, le FC Barcelone a retouché en profondeur son effectif cet été en faisant partir plusieurs cadres. Parmi eux figuraient Luis Suarez, qui a pris la direction de l’Atlético de Madrid puisque le technicien barcelonais ne comptait pas sur lui. Seulement voilà, le Barça n’est pas parvenu à remplacer celui qu’on surnomme El Pistolero . Longtemps annoncé sur l’onéreux dossier Lautaro Martinez, le FC Barcelone s’est ensuite attaqué à la piste menant à Memphis Depay. Mais faute de moyens financiers, les pensionnaires du Camp Nou ne sont pas parvenus à recruter le numéro 10 de l’OL en fin de contrat en juin prochain, au grand dam de Ronald Koeman, fan du profil de l’attaquant de 26 ans. Mais comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. En effet, le FC Barcelone n’aurait pas abandonné la piste menant à l’ancien joueur de Manchester United, et malgré la volonté de Jean-Michel Aulas de ne pas le laisser filer cet hiver, le Barça et Memphis Depay avanceraient main dans la main afin de se réunir cet hiver.

Memphis Depay serait prêt à aller au bras de fer pour rejoindre le Barça cet hiver !

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Mundo Deportivo ce vendredi, le natif de Moordrecht songerait à aller au bras de fer avec l’Olympique Lyonnais cet hiver afin de forcer son départ à six mois du terme de son contrat. C’est simple, Memphis Depay serait déterminé à l’idée de rejoindre les rangs du FC Barcelone, un club qu’il admire comme il l’a laissé entendre dernièrement en interview. Une arrivée hivernale en Catalogne le ravirait, tout comme elle ravirait Ronald Koeman, qui aimerait l’avoir sous ses ordres le plus rapidement possible après avoir déjà travaillé avec lui du temps où il était le sélectionneur national des Pays-Bas. Plus encore, Mundo Deportivo ajoute que Memphis Depay et le Barça se seraient d’ores et déjà mis d’accord concernant les modalités de son futur contrat. Il y signerait ainsi soit un contrat de quatre ans s’il ne rejoint les Blaugrana que l’été prochain, soit un contrat de quatre ans et demi s’il parvient à quitter l’OL dès cet hiver. Par ailleurs, face aux difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, Memphis Depay aurait consenti un geste afin de faciliter son arrivée et d’aider le Barça à régler son soucis de masse salariale : accepter une baisse de ses émoluments au cours de sa première année passée au sein du club catalan.

