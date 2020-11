Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Pochettino… La question de l’entraîneur n’est pas réglée

Publié le 13 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien que Xavi Vilajoana ait assuré qu’en cas d’élection au poste de président du FC Barcelone il conserverait Ronald Koeman, les autres candidats apprécieraient Mauricio Pochettino.

Arrivé au pied levé le 19 août dernier afin d’insuffler un nouveau souffle au FC Barcelone après l’humiliation subie face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Ronald Koeman a débarqué au sein d’un climat délétère en interne qui a débouché sur la démission de Josep Maria Bartomeu fin octobre. Pré-candidat à la présidence du Barça , Xavi Vilajoana a conforté Koeman dans ses positions et lui a assuré le calme le concernant s’il était élu au micro de la Cadena SER . « Est-ce que Koeman resterait avec moi ? De toute évidence, il va évidemment continuer. Il est l'entraîneur de la première équipe. J'aime sa philosophie et son courage. C'est un homme qui a montré que ses anneaux ne tombent pas pour prendre des décisions et c'est ce dont le Barça avait besoin » . Néanmoins, un profil particulier ferait fureur chez les autres candidats au poste de président.

La tentation Pochettino