Mercato - Barcelone : Koeman, Messi… Ce candidat à la présidence a tranché !

Publié le 12 novembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Avec la démission de Josep Maria Bartomeu au poste de président du FC Barcelone, nombreux sont les candidats à sa succession. Xavi Vilajoana fait partie de ladite liste et a exposé ses idées pour Ronald Koeman et le feuilleton Lionel Messi.

Après de longues semaines, voire mois de « Bartomeu démission » sur les réseaux sociaux et dans les rues du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a officiellement quitté ses fonctions de président avec l’ensemble de son comité de direction le 27 octobre dernier. Depuis, le FC Barcelone est « géré » par Carles Tusquets jusqu’aux prochaines élections présidentielles. Initialement prévues pour le mois de mars, elles devraient à présent se dérouler entre le mois de décembre et la fin du mois de janvier. Plusieurs personnes ont déposé leurs pré-candidatures, à l’instar de Victor Font, de Joan Laporta ainsi que Xavi Vilajoana. Durant le mandat Bartomeu, Vilajoana était chargé de la supervision de l’équipe B du FC Barcelone, de l’académie et de l’équipe féminine. Désormais, il veut faire table rase du passé et repartir sur de bonnes bases comme il l’a assuré à la Cadena SER. « Le Barça a besoin d'une personne avec beaucoup d'expérience, avec une très bonne connaissance du club, quelqu'un qui a également ressenti l'expérience d'avoir joué avec ce maillot. Si vous ajoutez à cela qu'il y a plus de 20 ans avec trois présidents différents, dans trois conseils différents, tous vous ont demandé et vous ont demandé de donner un coup de main et d'apporter vos connaissances ... et bien je cela suggère qu'il s'agit d'un profil suffisamment puissant pour relever ce défi » . a assuré Vilajoana au programme Què t’hi Jugues. Et le pré-candidat du FC Barcelone a donné son avis précis sur deux dossiers chauds, à savoir Ronald Koeman et Lionel Messi.

Koeman va poursuivre au FC Barcelone si Vilajoana est élu

« Peur pour mon avenir ? Non, parce que ce n'est pas à moi de décider. La seule chose qui m'importe, c'est de bien jouer et de gagner des matches. Je ne peux rien dire d'autres, je sais qu'elles sont là (les élections présidentielles au Barça, NDLR). Je savais déjà, lorsque j'ai signé un contrat de deux ans pour le Barça, que peut-être en janvier, en mars ou à la fin de la saison, nous aurions des élections ». Voici le témoignage lucide que Ronald Koeman livrait à Mundo Deportivo mercredi. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais pourrait donc être rapidement remercié en cas de changement de projet sportif concret du prochain président. Mais Xavi Vilajoana dispose d'une confiance totale en la légende de Wembley pour ramener le FC Barcelone au sommet. « Est-ce que Koeman resterait avec moi ? De toute évidence, il va évidemment continuer. Il est l'entraîneur de la première équipe. J'aime sa philosophie et son courage. C'est un homme qui a montré que ses anneaux ne tombent pas pour prendre des décisions et c'est ce dont le Barça avait besoin ». C’est le message que le pré-candidat à la présidence a fait passer. Sa position est claire sur le dossier Koeman qui n’en est donc pas un selon lui. Quid de Lionel Messi ? Cette opération est plus délicate.

Le feuilleton Messi ne coule pas de source pour Vilajoana