Mercato - PSG : Paredes impliqué dans une énorme opération ?

Publié le 14 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ cet été, Leandro Paredes aurait toujours la cote en Italie, et Leonardo pourrait profiter de cette situation.

Interrogé sur le mercato d'hiver, Leonardo a récemment confirmé qu'il faudrait probablement être encore créatif lors des prochains marchés : « D’abord on doit calculer les pertes. Après on doit renouveler les joueurs qu'on a. Et ensuite on verra combien on peut investir. On n’a pas pensé qu'on devrait faire toute une saison à huis clos. On ne peut pas parler de montant d'argent, mais c'est facile de calculer. L'année passé on a perdu entre 15 et 20% et cette année ça sera plus. Mais honnêtement, au PSG, il y a la capacité et les moyens de bien surpasser la crise. Les autres clubs auront peut-être plus de difficulté à surpasser la crise. Mais l'ambition est toujours énorme. Et quand on voit ce qu'on a déjà fait… »

Vers un échange Paredes-Eriksen ?